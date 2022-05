Die Chancen auf einen direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga sind für Fußballdrittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag auf ein Minimum geschrumpft. Durch die 1:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund II hat der FCK drei wichtige Punkte im Schlussspurt der Saison liegen lassen und steht nun auf Platz drei. An den Fans des FCK hat es nicht gelegen, die strömten in Massen ins Fritz-Walter-Station auf dem Betzenberg und sorgten, nach dem Spiel am Ostersonntag, zum zweiten Mal hintereinander für eine erstligareife Kulisse. Allein: Das Ergebnis wollte nicht so recht passen.

Die Polizei berichtet von einem Einsatz, der „trotz des hohen Besucheraufkommens verhältnismäßig ruhig“ gelaufen ist, abgesehen von „einigen wenigen Anzeigen“ wegen Pyrotechnik, Beleidigung und Körperverletzung. Auch mit Blick auf den Verkehr – das Stadion war nahezu ausverkauft – gab es laut Polizei „keine nennenswerten Vorkommnisse“.