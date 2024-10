Beim Abbremsen eines Linienbusses in der Merkurstraße haben sich am Montagmittag zwei Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 52-Jähriger mit seinem Bus rechts an einer Haltestelle anhalten. Beim Einfahren in die Busspur überholte ihn ein weißer Wagen, der plötzlich vor dem Omnibus auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Vollbremsung machen. Hierdurch stürzten zwei Fahrgäste von ihren Sitzplätzen und wurden verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher hielt kurz an und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei konnte das Unfallfahrzeug ermitteln. Wer es gefahren hat, steht noch nicht fest. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer des weißen Wagens geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.