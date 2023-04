Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Zwillingspaar, ein Ehepaar sowie ein spanischer Geiger aus Moldawien sorgten am Mittwochabend beim Sommerswing im Volkspark für den guten Ton. Der heiße Gypsy Swing, gemixt mit raffinierten Bossa Grooves und bekannten Pop-Klassikern der Band Still Great waren nicht nur ein betörender Cocktail für die Ohren, er ging auch in die Beine.

Wahnsinn! Stell’ dir vor, es ist Pop, und es hat peng gemacht, und alle Unterschiede sind verschwunden. Kein Titel könnte die Musik von Still Great besser beschreiben als „I Will