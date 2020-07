Vieles ist neu, auch wegen Corona. Die Volkshochschule Kaiserslautern verzichtet beispielsweise auf ihr sonst übliches gedrucktes Programmheft und bietet zum ersten Mal über die Sommermonate hinweg Kurse an. Wer möchte kann seine grauen Zellen auch ganz einfach von Zuhause aus trainieren.

Es ist ein Novum in der Geschichte der VHS, die 1904 gegründet worden ist: „Es wird kein gedrucktes Programmheft geben“, sagt Direktor Michael Staudt. Bislang war es üblich, dass zu Beginn eines jeden Semesters das Programm, insgesamt 58.000 Exemplare, kostenlos an jeden Haushalt verteilt wurde. Doch durch die fehlende Planungssicherheit sei ihnen dies für das kommende Semester nicht sinnvoll erschienen: „Wir wussten gar nicht, ob wir nach den Ferien wieder die Schulen und Räume nutzen können, wie es mit den begrenzten Kapazitäten im Haus weitergeht. Zudem hatten wir andere Beginnzeiten, weil alle 45 Minuten gelüftet und nach den Kursen desinfiziert werden muss.“ So haben sich auch die Öffnungszeiten der VHS verschoben. Für den Kursbetrieb wurden sie bis 22 Uhr ausgedehnt. Zudem wird mancher Kurs nicht in seinem gewohnten Kursraum stattfinden können.

Seit Mitte Mai werde nach und nach der Kursbetrieb wieder hochgefahren, so Staudt. „Mittlerweile finden wieder täglich hunderte Kaiserslauterer Bürger den Weg in die VHS.“ Teilweise haben die Dozenten aber auch auf Online-Formate umgestellt, arbeiten per Video-Schalten mit ihren Teilnehmern. „Das ist aber kein Selbstläufer, es gibt diejenigen, die sagen, es ist auf keinen Fall etwas für mich und dann andere, die das eine gute Sache finden“, berichtet Staudt auch von den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer. „Aber insgesamt merkt man wieder, dass es anläuft.“ Weil die Planung eines neuen Programms unter den bisherigen Gegebenheiten schwierig war, wurden im März abgebrochene Kurse nach und nach wieder fortgesetzt, neue Angebote kamen je nach Nachfrage dazu, „sodass wir jetzt auch in den Sommerferien durchgehend Kurse haben. Das neue Semester hat damit quasi schon begonnen“, berichtet Staudt.

Viele Kurse auch in den Sommerferien

Sehr viele Veranstaltungen sind bereits online auf der neugestalteten Homepage der VHS zu finden, täglich werden es unter www.vhs-kaiserslautern.de mehr, je nach dem Planungsfortschritt der unterschiedlichen Abteilungen. Unter dem Motto „Frische für den Kopf“ hat die VHS zusätzlich für alle Daheimgebliebenen Sommerferienangebote geplant. „In den vergangenen Jahren war es so, dass sich gezeigt hat, dass Kaiserslautern zu klein ist, um ein spezielles Ferienangebot zu machen. Aber in der aktuellen Situation, gerade auch mit Blick auf alle, die nicht verreisen und die Kinder, wollten wir etwas anbieten.“ Das Angebot ist vielfältig und reicht von Gesundheitsangeboten wie Meditationskursen über Online-Sprachkurse, Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche bis hin zu Informationen über die neue Corona Warn-App.

In den Räumen des Weiterbildungszentrums gelten die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht im Gebäude bis zum Kursort bis Ende des Jahres. „Wir haben Wege geklebt, eine spezielle Wegplanung mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen, Toilettenkärtchen für jeden Raum, sodass nur derjenige auf den Fluren unterwegs ist, der ein solches Kärtchen hat“, erzählt Staudt. „Wir versuchen das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten.“

Die Integrationskurse und Berufssprachkurse, die seit Mitte März ausgesetzt waren, werden schrittweise wieder anlaufen. Die VHS beginne Mitte Juli mit den Berufssprachkursen für die Deutschlerner, die kurz vor der Schließung vor einer Prüfung gestanden haben. Die Integrationskurse sollen nach den Sommerferien wiederbeginnen. Das Wiederanlaufen der 250 Deutschkurse werde aber zu einer großen Herausforderung, so Staudt. Da die Raumgröße die Anzahl der möglichen Teilnehmer nach Hygieneplan vorgibt, muss die VHS verschiedene Szenarien umsetzen. Sie reichen von geteilten Gruppen bis zum Übertragen des Unterrichts mithilfe eines Livestreams in Parallelräume. Dadurch wird die VHS gezwungen sein, weitere geeignete Räume im Stadtgebiet anzumieten.

Hybrid-Kurse für flexiblere Gestaltung

Die Volkshochschule arbeitet zurzeit daran, dass viele Kurse zukünftig auch als Hybrid-Kurse stattfinden können – das heißt es wird möglich sein, sowohl von Zuhause an einem Angebot teilzunehmen oder aber als Präsenzteilnehmer. So könne dann ganz nach individueller Wochenplanung und spontanen Vorlieben die Unterrichtsteilnahme flexibel organisiert werden. Bis zum Beginn des neuen Semesters sollen zwei Räume bereits technisch dafür ausgestattet sein, „bis Ende des Jahres sind es dann hoffentlich zehn Räume“. Doch eines brauche es dafür ganz dringend: „einen Glasfaseranschluss uns ein gutes W-Lan“, so Staudt. Darauf warte die VHS schon lange.

Info