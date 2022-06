Im Rahmen eines knapp zweijährigen Erasmus+-Projekts will die Volkshochschule Kaiserslautern ihre hybriden Lernangebote in der Erwachsenenbildung über Corona hinaus beibehalten und erweitern. Als eine der ältesten gemeinnützigen Weiterbildungsanstalten Deutschlands hat sie sich dazu mit der Wiener Volkshochschule, der größten Europas, zu einer strategischen Partnerschaft zusammengefunden.

VHS-Direktor Michael Staudt fühlt sich „gebauchpinselt“, dass Kaiserslautern von der Nationalen Agentur Bildung für Europa mit 92 von 100 möglichen Punkten in die Förderung aufgenommen wurde. „Nach Corona wird nichts mehr sein wie vorher“, ist er überzeugt. Wichtig ist ihm deshalb, dass die Volkshochschule mit ihrem Kurs-Programm auch dann noch gut aufgestellt ist, wenn persönliche Besuche eines Kurses dort in Zukunft vielleicht nicht mehr so selbstverständlich sein werden wie bisher.

Zu einem gemeinsamen Austausch über Möglichkeiten, die Verbindung von Präsenz-Lernräumen mit digitalen Lernumgebungen weiterzuentwickeln, war aus Wien eine vierköpfige Expertenkommission nach Kaiserslautern gekommen. Ein Ziel dabei war, Voraussetzungen zu schaffen, damit wenn möglich von der Sprache über Gesundheit, Kunst, Kultur und Kochen digital die unterschiedlichsten Bereiche angeboten werden können.

Ein Beispiel, das in dem Zusammenhang angeführt wurde: „Yoga fürs Wohnzimmer, anstatt erst umziehen, später einen Parkplatz suchen oder wegen Betreuungspflichten den Kurs gleich ganz ausfallen zu lassen.“ Auf eine Herausforderung, der sich vor allem die Kursleiter werden stellen müssen, hatte sich der örtliche Fachbereichsleiter Digitalisierung vorbereitet. Der Pädagoge und Veranstaltungstechniker stellte seine von ihm entwickelte technische Ausstattung vor, die es dem Teilnehmer zuhause ermöglicht, dem Kursleiter in der gleichen Qualität zu folgen wie die Teilnehmer im Klassenzimmer. Der Kursleiter wiederum kann seine Teilnehmer vor Ort ebenso wahrnehmen wie diejenigen zuhause.

Ziel des von der Europäischen Union mit 60.000 Euro bezuschussten Projekts sei es nicht, Präsenzkurse zu ersetzen, unterstreicht Staudt. Die Volkshochschule müsse sich auf kommende Generationen vorbereiten, andererseits die benachteiligte Gesellschaft nicht außen vor lassen. Mit dem gemeinsam mit den Wiener Kollegen erstellten Arbeits- und Ablaufplan für das Projekt als Grundlage, kündigte er als nächsten Schritt eine große Umfrage zu den Ansprüchen und Vorstellungen der Dozenten an. Anschließend sollen die Teilnehmer befragt werden.

Zehn von insgesamt 30 Räumen der Volkshochschule Kaiserslautern sind nach Angaben ihres Direktors bereits hybrid ausgestattet und von morgens bis abends belegt. In die bisherige Ausstattung seien pro Raum 6000 Euro geflossen.