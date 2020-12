Der Präsenzunterricht an der Volkshochschule muss vorläufig bis zum 10. Januar 2021 aussetzen. Die digitalen Angebote werden fortgesetzt. Ein Programmheft wird es im Frühjahr nicht geben.

Die neue, 14. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, schreibt der Volkshochschule vor, den Präsenzunterricht vorläufig vom 16. Dezember bis zum 10. Januar auszusetzen. Das teilte die VHS am Dienstag mit. Zulässig sind nur digitale Bildungsangebote. Die VHS wird alle Kurse, bei denen es möglich ist, in einen Online-Unterricht überführen. Alle Teilnehmer bekommen von der Verwaltung der VHS Bescheid, in welcher Form das erfolgt.

Die Geschäftsstelle und Verwaltung der Volkshochschule sind bis Dienstag, 22. Dezember, besetzt. Ab Montag, 4. Januar, ist dann die Geschäftsstelle wieder besetzt.

Laut VHS wird es auch im Frühjahr 2021 kein Programmheft geben, weil dies die Corona geschuldeten Planungsunsicherheiten nicht zulasse. Dafür sollen alle fertig geplanten neuen Kursangebote unmittelbar online gelistet werden. Die Homepage der Volkshochschule, www.vhs-kaiserslautern.de, wird damit zum wichtigsten Informationsmedium. Schon jetzt finden sich zahlreiche neue Kurse, die im Frühjahrssemester beginnen werden, auf der Homepage.