681 Kurse – so groß ist das Angebot, mit dem die Volkshochschule (VHS) Kaiserslautern im Herbst ins neue Semester startet. Es ist ein Jubiäumssemester, das die Einrichtung auch zum Anlass nimmt für eine spezielle Initiative.

„120 Jahre VHS Kaiserslautern – das ist für uns nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Verpflichtung, mit frischen Ideen und einem breiten Kursangebot weiterhin Bildungsimpulse zu setzen“, sagt VHS-Direktor Michael Staudt. Allen Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit gegeben werden, Neues zu entdecken: in Sprachen, mit Kreativkursen, mit beruflicher Weiterbildung, oder in Fragen politischer Bildung und im Gesundheitsbereich.

Auffällig ist fürs kommende Semester die sehr hohe Nachfrage nach Gesundheitskursen: Yoga, Pilates, Gymnastik, Achtsamkeitstraining oder gesunde Ernährung – die Kurse rund um Körper und Geist sind sehr schnell ausgebucht, teilt die VHS mit, die seit einiger Zeit eine hohe Nachfrage bei diesem Kursangebot beobachtet. Daher habe die VHS in diesem Semester das Angebot in diesem Bereich deutlich erweitert. Außerdem würden digitale Kompetenzen und kreative Ausdrucksformen stark nachgefragt, weshalb sich auch Kurse zu Social Media, Marketing, Fotografie oder Töpfern im Angebot finden.

„Wir sind stolz, dass unsere VHS seit 120 Jahren ein Ort der Begegnung, der Inspiration und des gemeinsamen Lernens ist. Unser Ziel bleibt es, auch in Zukunft eine Plattform für alle Generationen und Interessen zu bieten“, betont Staudt.

Am Anfang standen „Ferienkurse für Ausländer“

Die VHS in Kaiserslautern blickt auf eine lange Tradition zurück, wurde 1904 gegründet. Die sogenannten „Ferienkurse für Ausländer“, die ab 1906 bis zum Ende der 1920er Jahre zur festen Größe herangewachsen waren, stehen nach Angaben der VHS für grenzüberschreitende Lehrerfortbildung, internationalen Kulturaustausch und Völkerverständigung. Ab 1912 verband der Organisator der Ferienkurse, Ludwig Wagner, sie mit einem internationalen Friedensseminar. Die internationalen Teilnehmenden waren immer privat bei pfälzischen Familien untergebracht, wodurch der Völkerverständigungsgedanke intensiviert werden konnte. Durch die Arbeit Ludwig Wagners – geboren am 20. November 1869 in Göggingen – entwickelte sich die Volkshochschule zu einer bedeutenden Adresse der Friedensbewegung. Wagner gelang es, den Internationalen Kongress der Friedensbewegung 1914 nach Kaiserslautern zu holen, außerdem sprach auf sein Bestreben hin Bertha von Suttner am 14. August 1913 vor voll besetzten Reihen in der Fruchthalle zum Thema „Die Friedensbewegung in Amerika“.

VHS würde gerne Straße nach Ludwig Wagner benennen

Ludwig Wagner hat laut VHS in der Historie der Volksbildung, Lehrerfortbildung und Friedensbewegung eine herausragende Stellung. Die Bildungseinrichtung setzt sich deshalb dafür ein, nach Wagner eine Straße in Kaiserslautern zu benennen. Seit 2016 hat der Bezirksverband Pfalz einen Ludwig-Wagner-Preis für Toleranz und Zivilcourage ausgelobt.

Ehrenamtlich – er war hauptberuflich Lehrer – leitete er ab 1920 die Geschicke der „Ersten freien deutschen Volkshochschule Kaiserslautern“. Zunehmend war er aber Angriffen vor allem aus nationalistischen und völkischen Reihen ausgesetzt. Am 1. April 1929 wurde er aus gesundheitlichen Gründen pensioniert. Die Nazi ließen aber danach nicht locker, so dass er mit seiner Familie 1934 nach Oberursel/Taunus umzog. Dort starb Wagner mit 79 Jahren am 26. April 1948.

Jubiläumsfeier

120 Jahre VHS Kaiserslautern wird am Freitag, 22. November, und am Samstag, 23. November, mit zwei Jubiläumspartys in der Friedenskapelle gefeiert. Mit dabei ist die Band Saftwerk. Infos, auch dazu, wie und wo es Karten gibt, steht auf der Homepage der Volkshochschule.



Kursangebot

Das Kursprogramm der VHS steht online auf der Homepage der Einrichtung zur Verfügung. Die Geschäftsstelle in der Kanalstraße im Weiterbildungszentrum ist Montag bis Mittwoch von 8 bis 18 Uhr, donnerstags bis 19 Uhr und freitags bis 12 Uhr für Anmeldungen, Beratungen und Informationen geöffnet.

Zahlen und Fakten

Die VHS Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben die Talsohle nach Corona überwunden. Die Zahlen bei den Kursteilnehmern steigen an, dieses Jahr erwartet die VHS wieder über 15.000 Kursbelegungen und rund 50.000 Unterrichtsstunden. Die VHS beschäftigt im Jubiläumssemester 18 hauptamtlich pädagogische Fachkräfte, Projektmitarbeiter und Verwaltungskräfte. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr auf die Rekordhöhe von 3,4 Millionen Euro. 350 Dozentinnen und Dozenten aus der Mitte der Gesellschaft geben jedes Semester Wissen weiter. Die VHS ist Kompetenzzentrum des Landes für hybride Lernszenarien und genießt damit laut VHS in der bundesweiten VHS Landschaft einen exzellenten Ruf im Bereich Digitalisierung. Das Lernzentrum Rheinland-Pfalz, das die VHS in ihren Räumen unterhält, ist erste Anlaufstelle für jährlich über 3000 Deutschlernende in Kaiserslautern.