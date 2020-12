Die Volkshochschule ergänzt mit ihren Angeboten im Bereich „Online-Kurse/Digitale Lernwelten“ die klassischen Präsenzveranstaltungen, ein weiterer Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit. Seit April beschäftigt die VHS dafür mit Michael Latterner einen eigenen Fachbereichsleiter. Nach seinen Angaben laufen aktuell 47 Kurse online. Dabei werden insbesondere viele noch im Präsenzunterunterricht begonnene Formate durch die Corona-Pandemie als Online-Kurs fortgesetzt. Die aktuellen Online-Kurse, sie finden über die Plattform Zoom statt, ziehen sich durch alle Fachbereiche, jedoch schwerpunktmäßig im Sprachenbereich, so Latterner. Die Tendenz dieser Angebote ist steigend, so dass er wöchentlich mehrere Schulungen für die Kursleitungen online durchführt. Hybrid-Kurse, also eine Kombination aus Online- und Präsenzlernen, finden zunehmend mehr Einsatz an der Volkshochschule Kaiserslautern. Wie das konkret aussieht, lesen sie hier.