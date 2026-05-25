Die Volksbank Kaiserslautern ist solide aufgestellt. Die rund 28.000 Mitglieder der Bank dürfen sich daher wieder über eine Dividende von vier Prozent freuen.

Für die Volksbank Kaiserslautern sei es „wieder ein recht gutes Jahr in einem nach wie vor nicht einfachen wirtschaftlichen und konjunkturellen Umfeld“, sagte Vorstandsmitglied Peter Kullmann bei der Vertreterversammlung in der Fruchthalle. Die Bilanzsumme der genossenschaftlichen Bank lag Ende 2025 bei rund 1,5 Milliarden Euro.

Ein Eigenkapital von 244 Millionen Euro – 80 Millionen Euro mehr, als von der Bankenaufsicht vorgeschrieben, so Kullmann – dokumentiere die hohe Solidität der Volksbank, deren Geschäftsgebiet sich auf die Stadt Kaiserslautern sowie Teile der Landkreise Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel und den westlichen Donnersbergkreis erstreckt.

Deutlich mehr Baufinanzierungen im Jahr 2025

Die Einlagen der Kunden hätten im Jahr 2025 wieder zugenommen, und zwar um 40 Millionen Euro, was Kullmann auf die Rückkehr attraktiver Einlagenzinsen zurückführte. Leicht zurückgegangen sei dagegen der Kreditbestand von Firmenkunden. Konjunkturbedingt gebe es derzeit eine geringere Kreditnachfrage, was bei den ungünstigen Rahmenbedingungen nicht verwundere. Deutlich gestiegen ist dagegen das Kreditvolumen im Privatkundensegment, um sechs Prozent oder 31 Millionen Euro. „Zurückzuführen ist das fast ausschließlich auf private Immobilienfinanzierungen“, sagt Kullmann. Baufinanzierungen seien aktuell deutlich volatiler und von externen Faktoren abhängig. „Früher gab es immer ein Grundrauschen an Bautätigkeit“, so Kullmann. Zuletzt erlebte man dagegen eine „ausgeprägte Boomphase, während der Niedrigzinsperiode“, bis zum Inflationsschock und dem Beginn des Ukraine-Krieges. „Baufinanzierungen haben sich dann binnen eines dreiviertel Jahres um das vier- bis sechsfache verteuert“, schilderte Kullmann. Die Nachfrage sei gesunken und habe rund zwei Jahre auf niedrigem Niveau stagniert, ehe sie Ende 2024 wieder langsam angezogen habe. Der Krieg im Iran habe nun erneut zu einer Erhöhung der Inflation und des Zinsniveaus geführt, ob sich das dämpfend auf die Bautätigkeit auswirke, bleibe abzuwarten.

Wie Kullmann aufzeigte, verzeichnete die Volksbank 2025 einen Bilanzgewinn von 2,5 Millionen Euro. Rund zwei Millionen Euro davon sollen als Dividende an die rund 28.000 Mitglieder ausgezahlt werden. Dem stimmte die Vertreterversammlung in der Kaiserslauterer Fruchthalle einhellig zu. Damit zahle die Bank seit 2022 konstant vier Prozent Dividende an ihre Mitglieder aus, wie Vorstandsmitglied Alexander Kostal verdeutlichte. Binnen vier Jahren seien so 7,6 Millionen Euro an die Mitglieder geflossen. Als Genossenschaftsbank habe man sich dazu verpflichtet, Nutzen für die eigenen Mitglieder und für die Region zu stiften, sagte Kostal. Das zeige sich, indem man als zuverlässiger Finanzpartner agiere, durch stabile Erträge das Eigenkapital stärke, aber auch indem man die Eigentümer über die Dividende angemessen am Erfolg teilhaben lasse.

160.000 Euro an Spendengeldern ausgeschüttet

Seit 162 Jahren sei die Bank eng mit der Region verbunden. Das verstehe man auch als gesellschaftlichen Auftrag: „Gesellschaftliches Engagement ist der Kit der Gesellschaft“, so Kostal. 2025 habe die Volksbank daher 160.000 Euro an Spendengeldern ausgeschüttet. In diesem Zusammenhang warb er auch für die eigene Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“: Dort können sich gemeinnützige Vereine Unterstützer für ihre Projekte suchen. Die Volksbank stockt die Beträge auf. Seit 2016 seien 102 Projekte mit insgesamt rund 570.000 Euro gefördert worden, etwa ein Drittel der Summe steuerte die Volksbank bei.

Im Aufsichtsrat der Bank standen zudem Neuwahlen an. Aufsichtsratsvorsitzende Martina Leib-Herr verabschiedete Matthias Schoch, der nach 15 Jahren im Aufsichtsrat nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand. Sein Platz wurde nicht neu besetzt. Till Mischler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz, wurde als Aufsichtsratsmitglied einstimmig wiedergewählt.