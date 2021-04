Die Volksbank Kaiserslautern hat ihre Öffnungszeiten flächendeckend erweitert. Im Kreis sind damit zwei Filialen öfter und länger für die Kunden da. „Von den neuen Servicezeiten profitieren insbesondere die Kundinnen und Kunden der Filialen in Alsenz und Enkenbach-Alsenborn“, teilt die Volksbank mit. Dort ist jetzt von Montag bis Freitag täglich geöffnet. Die Geschäftsstelle der Filiale Weilerbach ist nun an vier statt wie bisher an drei Tagen geöffnet. „Wir haben das Kundenverhalten in den letzten zwölf Monaten genau beobachtet und festgestellt, dass bei unseren Kundinnen und Kunden der Bedarf an Beratungsterminen nach wie vor hoch ist. Auch Serviceleistungen vor Ort werden weiterhin nachgefragt“, begründet Vorstandsmitglied Alexander Kostal die Änderungen.