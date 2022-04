Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei am Vogelwoog. Unbekannte Täter haben hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Holztisch, der im Außenbereich eines Cafés stand, ein Feuer entzündet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit am Mittwochabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich am späten Abend am Vogelwoog aufhielt, oder denen Fahrzeuge aufgefallen sind, die zur Nachtzeit wegfuhren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 -2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.