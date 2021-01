Ein schlafender Schwan hat am Sonntagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein besorgter Spaziergänger hatte vermutet, dass das Tier auf dem See festgefroren sei.

Es komme immer wieder vor, dass sich Schwäne zum Schlafen auf das Eis legen, schildert Fabian Sperling, Chef vom Dienst bei der Feuerwehr. Die Kollegen vor Ort hätten den Schwan beobachtet und festgestellt, dass er nicht festgefroren sei. Die Feuerwehr warnt die Bürger eindringlich davor, selbst aufs Eis zu gehen. Das sei sehr gefährlich. Es empfehle sich, die Tiere über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Ist ein Schwan in Not, lasse sich das in der Regel an seinem Verhalten erkennen.

Aus Sicht der Polizei verlief das Wochenende im Stadtgebiet eher ruhig. Die Feuerwehr rückte zu acht kleineren Einsätzen aus.