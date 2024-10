Die Vogelquelle an der Kneipp-Anlage in der Verlängerung der Lambsborner Straße ist mal wieder ins Visier von Rowdys geraten.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass Unbekannte mit derartiger Brachialgewalt gegen den Sockel des Trinkwasserauslaufs traten, dass sich in der Folge die Sandsteine verschoben haben. Diese müssten nun neu gemauert werden, teilt die Polizeiinspektion Landstuhl mit, die von einem Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 16. Oktober, und Montag, 21. Oktober, ausgeht. Da es im Bereich um die Quelle viele Spaziergänger gibt, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Vandalismus beobachtet haben oder Hinweise auf die möglichen Täter geben können (Telefon 06371 8050).

An der Vogelquelle gab es schon öfter Vandalismus: Im Spätsommer 2017 war die Schutzhütte an der Vogelquelle, die neun Jahre zuvor im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Bruchmühlbach/Vogelbach aufgebaut worden war, in Flammen aufgegangen. 2018 war es erneut die KjG, die die Schutzhütte renovierte und das Gelände auf Vordermann brachte. 2019 wurde die Quelle von Ehrenamtlichen des Pfälzerwald-Vereins neu gefasst. Außerdem sorgten sie damals dafür, dass sie wieder das Kneippbecken unterhalb des Hanges, an dem sie entspringt, befüllt. In den Folgejahren gab es immer wieder Klagen über Müll, der bei nächtlichen Partys zurückblieb. Erst im Sommer war das Umfeld der Quelle von ehrenamtlichen Helfern gesäubert worden. oef