Die Vodafone-Kunden in Morlautern können aufatmen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, konnte am Dienstag das defekte Bauteil – eine sogenannte Fernspeiseweiche – ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden. „Seitdem stehen den bis zu 650 Kabelkunden im Ortsteil Morlautern Kabel-TV, Breitband-Internet und Festnetz-Telefonie wieder vollständig zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit vergangenen Donnerstag war in dem Stadtteil das Netz des Anbieters gestört, viele Anschlüsse nicht funktionsfähig.