Die Karate Kampfgemeinschaft aus Kaiserslautern, Mainz und Frankenthal hat sich bei den Deutschen Karatemeisterschaften in der Kata Leistungsklasse weiblich bis vor auf den Vizeplatz gekämpft.

Die Frauen Franziska Dufft (Budokan Kaiserslautern), Ally Mack (Polizeisport Verein Mainz) und Lea Gomolka (Shotokan Frankenthal) mussten sich in der in Ludwigsburg ausgetragenen Meisterschaft nur dem Team aus Hessen geschlagen geben.

Der Budokan Karateverein Kaiserslautern war zudem in Lustenau in Österreich beim Lions Cup erfolgreich. Sebastian Becker belegte in der Kata U16 Platz eins und in der U18 Platz zwei. Lukas Hochreiter kam in der Kata U12 ebenfalls auf Platz zwei.