Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zuletzt setzten immer mehr Menschen auf Schutzschilde aus Plastik. Vor einer Woche stellte dann das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium klar, dass sie kein gleichwertiger Ersatz für eine Mund-Nasen-Bedeckung sind. Wenige Tage später hörte es sich wieder anders an. Viele sind verunsichert.

Ein RHEINPFALZ-Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, findet das Hin und Her gefährlich. Ihm gefalle es auch nicht, mit Maske rumzulaufen. „Aber es ist wohl leider notwendig.“