Tausende Besucher haben in den vergangenen Jahren im Spätsommer den Almabtrieb im Kapitel- und Eselsbachtal in ein zünftiges Volksfest verwandelt. In diesem Jahr wird’s anders sein. Und obwohl die Veranstaltung 2020 nur im Internet stattfindet, betreibt die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) einen enormen organisatorischen Aufwand.

Wanderer oder Biker, die auf „Gut Glück“ versuchen, vielleicht doch ein Festbier zu ergattern, muss ZAK-Vorstand Jan Deubig in diesem Jahr enttäuschen: „Wir müssen das Gelände weiträumig absperren, um nicht in Konflikt mit den Hygiene- und Abstandsregeln zu kommen.“ Deubig betont, dass auch für die Akteure des Live-Streams auf dem weitläufigen Areal entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Oder wie es der ZAK-Vorstand augenzwinkernd ausdrückt: „Wenn die Menschen nicht zum Festbier kommen können, kommt das Festbier eben zu den Menschen.“ Aus diesem Grund wurden in den beiden vergangenen Wochen knapp 1000 Almabtrieb-Pakete in der Stadt Kaiserslautern und in den sechs Verbandsgemeinden des Landkreises verteilt. Darin enthalten ist das von der Brauerei Bischoff (Winnweiler) abgefüllte Festbier und als „Zugabe“ Party-Würste der Metzgerei Kraus (Otterberg). Für alle Inhaber der RHEINPFALZ-Card gab es zudem einen kostenlosen Strohhut.

Wenn schon nicht vor Ort gefeiert wird, soll nach Vorstellung der ZAK der Almabtrieb am 23. August im Kreis der Familie oder mit Freunden gefeiert werden. Dazu findet um 11 Uhr tatsächlich ein Fassbieranstich mit Landrat Ralf Leßmeister und Bürgermeisterin Beate Kimmel statt, begleitet von den XXL-Steirern. Zudem gibt der Grillexperte und Jäger Uwe Leis aus Kaiserslautern Tipps zur Zubereitung des Almabtrieb-Menüs.

Das komplette Programm aus dem Kapiteltal kann live im Internet über den ZAK-Facebook- und Youtube-Kanal verfolgt werden. „Mit einem kühlen Festbier in der Hand lässt sich so – wenn auch auf Distanz – ein wenig alpenländisches Feeling in die eigenen vier Wände zaubern“, heißt es in der Mitteilung der ZAK.

Die schönsten Schnappschüsse sollen nach dem virtuellen Almabtrieb in den Sozialen Medien veröffentlicht werden. Einzige Bedingung beim Gewinnspiel: Die Fotos sollen einen Bezug zum alpenländischen Flair der Veranstaltung haben. Die schönsten „Feiern dahoam“-Fotos werden mit VIP-Tickets für den nächsten – „dann hoffentlich wieder im Kapiteltal stattfindenden“ – Almabtrieb am 29. August 2021, prämiert. Einsendungen der Fotos mit kurzer Beschreibung an: oeffentlichkeitsarbeit@zak-kl.de.

Einwurf

Charmante Idee

Ja, ja. Da können die Bedenkenträger wieder motzen. Denn ist es die Aufgabe der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern, die Menschen in Stadt und Landkreis im Corona-Jahr zu bespaßen? Nein, eher weniger. Aber es ist eine charmante Idee, die Veranstaltung nicht einfach schnöde abzusagen und aufs kommende Jahr zu verweisen. Dass der Almabtrieb ins Internet verlegt wird, ist doch nett für Familien oder kleine Gruppen, die das Treiben am Sonntag online verfolgen. Gern mehr davon – nicht nur von der ZAK. So wird eine Stadt herzlich digital!