Der Ausbau von Fußgängerzonen kam Mitte der 1960er Jahre in Mode. Auch die Stadtverwaltung erkannte darin eine Chance. Kaum war die Idee öffentlich, begannen die Diskussionen. Eine Innenstadt ohne Fahrzeugverkehr – für manche Kritiker nicht vorstellbar. Unser Autor erinnert sich.

Römischen Legionären beim Abholzen des Waldes zuschauen? Hänsel und Gretel durch den finsteren Forst begleiten? Und dabei sogar noch etwas lernen? Eine Kooperation von Stadtmuseum und Hochschule macht’s mit Virtual-Reality-Brillen möglich.

In diesem Jahr kamen bei wochenlang konstant heißen Temperaturen, also perfektem Schwimmbadwetter, 177.031 Besucherinnen und Besucher in die städtischen Freibäder. Die Zahlen eines Rekordsommers wurde damit aber nicht übertroffen.

Ein kriminalpräventiver Rat soll in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ins Leben gerufen werden. Das wurde bei einem Runden Tisch zur Sicherheit in Mehlingen beschlossen. Anlass für den Austausch waren die Ereignisse an der Autobahnbrücke über die A63.

Er ist ausgeglichen und wurde doch beanstandet: der Haushalt der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn für das Jahr 2022. Was das für den Ort bedeutet und wie es weitergeht, erläutert Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel.