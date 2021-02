Wer sich vor seiner Impfung einen Eindruck vom Impfzentrum Kaiserslautern verschaffen möchte oder einen Blick hinein werfen möchte, kann das – ganz pandemiekonform – ab sofort in Form eines virtuellen Rundgangs tun.

Das von „3DScan360“ im Auftrag von Landkreis und Stadt erstellte virtuelle Abbild gibt den Innenraum des Impfzentrums nahezu vollständig wieder und erlaubt dem Nutzer, sich in der Anlage nahezu frei zu bewegen und sich an jeder Stelle frei umzusehen.

An den einzelnen Stationen der Impfstraße sind sogenannte Highlightspots gesetzt, wo sich direkt in der 3D-Umgebung zusätzliche Informationen abrufen lassen. So ist es möglich, einen Besuch im Impfzentrum vom Eingang bis zum Ausgang komplett nachzuvollziehen. Für die perfekte Immersion werden auch Virtual-Reality-Brillen unterstützt.

Zusätzlich stehen dem Nutzer ein 3D-Modell der Anlage und ein Lageplan zur Verfügung. Das 3D-Modell ist frei dreh- und zoombar. Auch hier lassen sich die Highlightspots anklicken. Zu finden ist der Rundgang unter http://go.3dscan360.de/impfzentrum-kl.