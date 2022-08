Am Mittwoch, 31. August, gibt es ab 19 Uhr eine besondere Vorab-Kinopremiere im Kaiserslauterer Union-Kino: Zu sehen ist einen Tag vor Bundesstart der Film „Komm mit in das Cinema – Die Gregors“. Im Anschluss wird ein Gespräch mit Regisseurin Alice Agneskirchner und den porträtierten Kinomachern übertragen.

Der Dokumentarfilm der preisgekrönten Regisseurin verwebt die Lebensgeschichte der visionären Filmkuratoren Erika und Ulrich Gregor mit den Filmen, die sie entdeckt und dem deutschen Publikum zugänglich gemacht haben. Entstanden ist eine Reise durch 70 Jahre Filmgeschichte.

Zur Premiere am 31. August schalten teilnehmende Kinos wie das Union nach der Filmvorführung live in das von Erika und Ulrich Gregor einst gegründete Kino-Arsenal in Berlin und übertragen ein Filmgespräch mit den Gregors, Alice Agneskirchner sowie Team-Mitgliedern.

Pioniere des Kinos

Ulrich Gregor feiert im September seinen 90. Geburtstag. Bereits in den 1950ern initiierten die Gregors den Diskurs über Film im Nachkriegsdeutschland und bereichern seitdem die deutsche Filmkultur mit ihrer Arbeit. Die beiden gründeten 1963 die Freunde der Deutschen Kinemathek und 1970 das Kino Arsenal. Inmitten einer kulturpolitischen Krise trugen sie 1971 mit der Erweiterung der Berlinale um die neue Sektion des „Internationalen Forums des Jungen Films“ entscheidend zum Fortbestand des Festivals bei. Erika und Ulrich Gregor sind seit 1957 nahezu überall auf der Welt unterwegs gewesen, um ungewöhnliche Filme zu finden und nach Deutschland zu holen.

In einer assoziativen Montage verbinden sich in der Doku nun Filmgeschichte, bundesdeutsche und Berliner Zeitgeschichte mit dem heutigen Leben der Gregors, flankiert von den Aussagen vieler Wegbegleiter. Zu Wort kommen Helke Sander, Jutta Brückner, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Rosa von Praunheim, Doris Dörrie, Michael Verhoeven, Edgar Reitz, Alexander Kluge, Gerd Conradt und Volker Schlöndorff. Sie erzählen vom Einfluss, den die Gregors auf sie hatten.

Mehr als 60 Jahre verheiratet

Archivmaterial und Filmausschnitte aus 40 Filmen wie „The Chelsea Girls“ von Andy Warhol, „Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“ von Aki Kaurismäki, „Shoah“ von Claude Lanzmann, „Rote Sonne“ von Rudolf Thome oder „Hungerjahre“ von Jutta Brückner bilden einen weiten Rahmen, in dessen Zentrum Erika und Ulrich Gregor stehen. Das Paar ist seit mehr als 60 Jahren verheiratet und arbeitet immer noch jeden Tag zusammen.

Alice Agneskirchner, geboren in München, studierte noch vor dem Mauerfall an der Filmhochschule Babelsberg. Ihr erster Film „Raulien's Revier“ gewann den Regiepreis der Filmschulen. Für „20 x Brandenburg“ erhielt sie als eine von 20 Filmschaffenden 2011 ihren ersten Grimme-Preis. Für den Fernsehdokumentarfilm „Wie ,Holocaust’ ins Fernsehen kam“ wurde Alice Agneskirchner 2020 erneut mit einem Grimme-Preis geehrt.