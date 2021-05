Von verschwundenen Keksen über Forschen im Ewigen Eis bis zu Robotern aus Gummi – am Mittwoch, den 9. Juni, geht die digitale Kinder-Uni an der Technischen Universität (TU) in die nächste Runde.

An fünf Terminen, jeweils mittwochs um 16 Uhr, haben Nachwuchsforscherinnen und -forscher die Möglichkeit, Einblick in die Forschung zu erhalten und Experimente zu verfolgen. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Zum Auftakt am 9. Juni stellt das iGEM-Team der TU Kaiserslautern den Detektiv EuGEN vor und löst das Rätsel um einen verschwundenen Keks. In der darauffolgenden Woche nimmt Julia Christmann den wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf eine Reise ins Ewige Eis. Sie erklärt, was es mit neugierigen Pinguinen und beheizbaren Kühlschränken auf sich hat. Welche Farbe ein grünes Blatt hat, verrät Professor Roland Ulber am 23. Juni in seinem Vortrag. Am 30. Juni entfällt die Kinder-Uni. Dafür verrät Christian De Schryver am 7. Juli, wie sich Computer als Musikinstrumente nutzen lassen. Am 14. Juli endet die Kinder-Uni mit einem Vortrag von Professorin Kristin de Payrebrune. Sie zeigt, wie man Roboter aus Gummi bauen kann.

Anmeldung und Informationen unter www.uni-kl.de/kinderuni.