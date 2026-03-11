Wenn Vincent Uben Handball spielt, wissen nur die, die ihn kennen, dass er taub ist. Er hat früh den Sport gefunden, in dem er „aufgeht“ und der ihn bis zur WM geführt hat.

Gebratene Maultaschen mit Käse und Spiegelei kriegt er ganz gut hin, die Wäsche wäscht er selbst, sein Appartement ist aufgeräumt. Dabei war Vincent Uben am Wochenende wieder wild unterwegs. Erst ist er fürs eine Handballspiel eine Stunde in die eine Richtung gefahren, dann wieder zurück, in die Halle und beim Heimspiel angetreten. Doch der 2,05 Meter große Linkshänder, der über halb rechts aus dem Rückraum angreift, liebt genau das. Auf dem Feld sein, alles geben für die Mannschaft und am Ende den Sieg holen.

Taub geboren

Dass er dafür von seinen Eltern wegziehen und ins Internat gehen musste, hat er ganz gut weggesteckt, auch wenn er heute noch immer eine enge Verbindung zu ihnen hat. „Nach dem Spiel ist die erste Nachricht, die auf dem Handy eingeht, die von meiner Mutter“, erzählt der 18-Jährige, der seinen Eltern viel zu verdanken hat. Denn sie haben damals eine Entscheidung für ihn getroffen, die eine der wichtigsten seines Lebens war.

Vincent Uben wurde taub geboren. Als er sieben Monate alt war, ließen seine Eltern ihm ein Cochlea-Implantat einpflanzen. Die Hörprothese wandelt den Schall in ein elektrisches Signal um, überträgt es ins Innenohr, wo mittels Elektroden der Hörnerv stimuliert wird. Vincent hatte Glück, dass seine Eltern sich für eine Operation entschieden, bevor er sprechen lernte. „So bin ich wie normale Kinder aufgewachsen, habe Sprechen gelernt wie normale Kinder, bin in einen normalen Kindergarten gegangen, war nie auf einer besonderen Schule“, erzählt er. Er wuchs in Weilheim an der Teck auf, fand schnell Freunde, fühlte sich nie eingeschränkt.

Beim Fußball im Abseits

Bis auf eine Ausnahme. „Ich habe Fußball gespielt, wie jeder kleine Junge. Aber draußen hatte ich ein Problem: Bei Regen konnte ich nicht mehr mitspielen.“ Sonst hätte das teure Implantat beschädigt werden können. Vincent suchte eine neue Sportart. Er probierte Tischtennis aus, Karate, Leichtathletik. Und dann passierte es: „Bei einer Schnupperwoche habe ich Handball kennengelernt und bin komplett aufgegangen, hatte sofort Spaß.“ Mit sieben oder acht fing er beim TSV Weilheim an zu spielen, erst in der Jugend, dann immer höher. Er wechselte zum VfL Kirchheim, dann in der C-Jugend zu Frisch Auf Göppingen. „Ich habe Bundesliga genossen, in der höchsten B-Jugend-Klasse gespielt“, schwärmt er von der Zeit, die ihn prägte, aber auch forderte. Ein Jahr lang hatte er fünfmal pro Woche Training plus Spiel, plus Auftritte mit der Baden-Württemberg-Auswahl. „Ich war siebenmal pro Woche mit Sport beschäftigt.“ Doch das blieb nicht ohne Folgen. „Es hat sich auf die Noten ausgewirkt“, gesteht der Schüler, der zusammen mit seiner Mutter die Entscheidung traf, dass sich etwas ändern musste.

Er ging zurück zum VfL Kirchheim, spielte dort in der Jugend. Bis sich 2023 plötzlich Alex Zimpelmann, der Trainer der Gehörlosennationalmannschaft, meldete. Bis der bei seiner Mutter anrief, hatte der Schüler noch nie etwas von der Mannschaft gehört. Der Nationaltrainer lud ihn ein nach Kopenhagen. Und plötzlich stand Vincent Uben im Nationaltrikot auf dem Feld, spielte bei der WM, wurde mit seinem Team Zweiter. 2024 war er wieder im Einsatz, diesmal bei der EM in Deutschland. Wieder wurde seine Mannschaft Zweiter, verlor wieder gegen Kroatien.

Uben spielte ab sofort parallel, bei den Hörenden und in der Nationalmannschaft der Gehörlosen, wo er sein Hörgerät für die Spiele ablegen muss und erst einmal Gebärdensprache lernen musste, die er nicht kannte, weil er sie nicht brauchte. Er fährt jetzt immer wieder zu Lehrgängen, mal nach Haßloch zum Olympiastützpunkt, mal nach Berlin.

Einladung nach Dansenberg

Einmal startete er bei einem Jugendturnier mit hörenden Vereinen. „Da war der TuS Dansenberg dabei“, erinnert er sich an einen einschneidenden Moment, der viel für ihn verändern sollte. „Nach dem Turnier kam eine Einladung nach Dansenberg.“ Die Dansenberger machten Werbung für den TuS, erzählten vom Internat der Eliteschule des Sports in Kaiserslautern. Vincent Uben kam zum Probetraining und war begeistert. „Es hat mir super gefallen.“ Er entschied sich für eine Probewoche im Internat. „Ich bin voll aufgegangen und gut empfangen worden.“ Nur die Kombination mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium passte für ihn nicht ganz. Weil er vorher einen Wirtschaftszweig hatte, entschied er sich dazu, sein Abitur über die BBS 2 zu machen.

2024 wechselte er zur zwölften Klasse nach Kaiserslautern und zum TuS Dansenberg. Er fand sofort Anschluss, auch dank einiger Teamkameraden, die wie er im Internat leben. Anfangs hatte er noch Bedenken gehabt. Schließlich war er erst 16, Anfang 17 und allein ohne seine Eltern. Aber er merkte bald: „Ich bin hier nicht alleine. Und auch die Betreuer helfen immer, egal zu welcher Uhrzeit.“ Im Internat ist Vincent Uben beliebt. „Er ist ein sehr strukturierter und vorbildlicher Internatsbewohner“, lobt ihn Internatsleiter Josef Schüller, der froh ist, dass es am HHG Unterkunftsmöglichkeiten für Schüler wie ihn gibt.

Vincent Uben kam schnell an, in Kaiserslautern und beim TuS. Dort fuhr er bald zweigleisig. Er wurde mit der A-Jugend Regionalliga-Dritter und spielt und trainiert parallel mit dem Herrenteam. Ab diesem Jahr ist er fest im Kader der ersten Mannschaft. Inzwischen ist er vom Doppelzimmer in ein eigenes Appartement gezogen, das zum HHG gehört und er steckt in den Abiturvorbereitungen. Doch es läuft für ihn. Im September war er mit der Gehörlosen-Nationalmannschaft bei den Deaflympics in Tokio, der WM der Gehörlosen, wurde wieder Zweiter hinter Kroatien.

Im Schloss Bellevue

Auch wenn sein Team die „Mission Gold“ ausgerufen hatte, genoss er das Erlebnis. „Mit der Nationalmannschaft in Tokio zu sein ist für mich eine Riesenehre“, schwärmt er. Doch das für ihn Beeindruckendste passierte danach: Er und seine Mannschaft bekamen eine Einladung zum Bundespräsidenten, und er bekam in Berlin im Schloss Bellevue das Silberne Lorbeerblatt überreicht. „Das war ein Glücksgefühl, ein einmaliges Erlebnis“, sagt der 18-Jährige und strahlt. Auf seinem Schreibtisch im Appartement steht seitdem eine neue Auszeichnung, die ihn motiviert, weiterzumachen, an seinem Traum zu arbeiten.

Der könnte auch nach dem Abitur in Kaiserslautern weitergehen. Er würde gern ein Freiwilliges Soziales Jahr machen, vielleicht in einem Kindergarten, kombiniert mit Jugendtraining. Und er würde gern in einem hörenden Verein so hoch wie möglich spielen. „Die Erste Bundesliga wäre natürlich ein Traum. Ich werde alles dafür tun.“