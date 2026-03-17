Im Konzert von Pianistin Silke Arenhaus zusammen mit Stipendiaten von Villa Musica drehte sich am Sonntagnachmittag im Congress Centrum in Ramstein alles um Romantiker.

Mit Werken von Gustav Mahler, Franz Liszt, Richard Wagner und Johannes Brahms nahmen die Künstler ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dabei widmeten sich Silke Arenhaus und die Nachwuchstalente vor allem weniger bekannten Werken oder Bearbeitungen dieser Komponisten.

Zum Auftakt spielten die Interpreten ein kaum bekanntes Frühwerk von Gustav Mahler, die beiden Sätze eines unvollendeten Klavierquartetts aus dem Jahr 1876. Das Allegro a-Moll entwickelte nach einem langsamen Anfang eine vorwärts drängende Leidenschaftlichkeit, deren unruhige Bewegung die Musiker in klar konturiertem Spiel zu einem tönenden Fresko werden ließen. Den zweiten Satz in B-Dur, der als Fragment eines Scherzos erhalten ist, vervollständigte der russisch-deutsche Komponist Alfred Schnittke. Rasante Steigerungsprozesse ebbten schnell wieder ab, leise klagende, dunkle Streicher voll verhaltener Spannung drängten ins Nirgendwo in einer mehr und mehr selbstvergessenen Klangwelt, die in der für Schnittke typischen Polystilistik eine Brücke von der Romantik zur zeitgenössischen Musik spannte.

Selbstvergessene Klavierklänge

Ein dunkles Thema in der Bratsche, sehr klangschön gestaltet von Ayaka Taniguchi, prägte die Romance oubliée von Franz Liszt. In Dialog dazu traten die selbstvergessenen Klavierklänge von Barnabas Csiszar, die nach einem kurzen Steigerungsprozess der elegischen Klangwelt der Viola wieder Raum gaben.

Als das romantische Meisterwerk schlechthin gilt Richard Wagners Musikdrama „Tristan und Isolde“, das zunächst als „unspielbar“ bezeichnet wurde. Silke Avenhaus und Geiger Michael Nodel entschieden sich allerdings nicht für die bekannte Paraphrase von Franz Liszt, sondern stellten Vorspiel und „Liebestod“ aus „Tristan und Isolde“ in einer Fassung des türkischen Pianisten und Komponisten Fazil Say vor. Nach einem kurzen Violinsolo, voller Leidenschaft und stürmischer Aufgewühltheit gespielt von Michael Nodel, brach im Vorspiel der berühmte „Tristan“-Akkord aus dem Klavier hervor. Dabei zeichnete sich das Spiel von Silke Avenhaus durch subtilste Ausdrucksschattierungen aus, die Emphase schwoll an und verebbte, in stetigem Wogen in einem zügigen, doch ungemein feinnervig gestalteten Steigerungsprozess. In Momenten des Innehaltens entfaltete sich ein zauberhafter Dialog zwischen Violine und Klavier. Ekstatische Eruptionen des Klaviers, sehr plastisch gespielt von Arenhaus, umrankte die Violine in großbogigen Arpeggien, bevor die Musik sich minutiös verströmte.

Flirrende Tremoli

In „Isoldes Liebestod“ wechselte das Thema in den Violinpart, sehr gefühlsintensiv setzte Avenhaus pianistische Akzente. Immer intensiveres Grollen des Klaviers griff mit schnell flirrenden Streichertremoli ineinander in dieser in einem letzten Aufbäumen elegisch ersterbenden Musik.

Einen Gegenpol zu diesen abgründigen Seelenwelten markierte das Klavierquartett Nr. 2 in A-Dur op. 26 von Johannes Brahms. Die munter-beschwingte Aufbruchstimmung des Allegros brachten Geiger Erik Maier, Ayaka Taniguchi an der Viola, Cellist Dylan Baraldi und Silke Arenhaus am Flügel bestens zur Geltung, akzentuiert durch dezente Streicherpizzicati. Nach einem kurzen Dialog zwischen den Instrumenten trat das Klavierthema in kristalliner Klarheit wieder hervor. Gefühlvoll perlte das selbstvergessene Spiel der Pianistin im langsamen Adagio, flankiert von innigen Streichern. Leidenschaftliche Ausbrüche und latente Spannung gingen Hand in Hand, das Thema schwoll zu größter Intensität an, um dann wieder zu verebben. In Momenten des Innehaltens schien die Musik im feinnervigen Spiel der Musiker in sich selbst zu kreisen, Impulse setzte das Klavier. Im malerischen Scherzo traten Themenfragmente in einem wunderbar harmonierenden Wechselspiel in Dialog, bevor die Musiker im markanten Finale ein temperamentvoll-bewegtes Stimmgeflecht voll federnder Spannkraft entfalteten.