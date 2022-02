Nach langer Pause konnten sich Klassik-Fans am Sonntagabend auf einen romantischen Kammermusikabend mit Werken von Schumann, Brahms und Grazyna Bacewicz freuen. Der renommierte finnische Pianist Antti Siirala spielte in Kusel zusammen mit Geiger Natan Tishin, Bratschistin Yuri Yoon und Simon Tetzlaff am Cello.

Die jungen Stipendiaten der Stiftung „Villa Musica“ fesselten bereits im Klaviertrio Nr. 1 d-Moll Op. 63 von Robert Schumann das (leider trotz Corona-Hygienekonzepts nicht allzu zahlreiche) Publikum in der Kuseler Fritz-Wunderlich Halle. Nach dem temperamentvollen Auftakt entwickelten vor allem die Streicher eine immer größere Eindringlichkeit.

Der junge israelische Geiger Natan Tishin und Cellist Simon Tetzlaff überraschten durch markante Konturen und subtile Steigerungsprozesse. Nach und nach entspann sich ein Zwiegespräch der Streicher mit dem Klavier, das zwischenzeitlich immer wieder verebbte. Leise versonnen und nachdenklich standen einzelne Klänge des Klaviers in kristalliner Klarheit wie eine eigene Welt in der sehr reflektierten Interpretation von Antii Siirala.

Markantes Klanggeflecht

Im leidenschaftlichen Schlusssatz ließen die drei Musiker ein Klanggeflecht mit markanten Akzenten entstehen, in dem jedes Instrument seinen Gedanken nachsinnen konnte. Ein jähes Aufbäumen der Streicher befriedete die kurze Coda.

Neoklassizistische, romantische und barocke Elemente verbinden sich in einer Sonate der Polin Grazyna Bacewicz (1909-1969) zur eigenständigen, in sich stimmigen und mitreißenden Klangästhetik, die vor allem durch ihre subtil ausschattierte Farbigkeit faszinierte.

Grüße aus dem Barock

Bacewicz war nicht nur die bedeutendste polnische Komponistin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neben Karol Szymanowski, sondern auch selbst eine bedeutende Violinvirtuosin. Der Titel ihrer „Sonata da camera“ nimmt Bezug auf kammermusikalische Werke des Barockmeisters Arcangelo Corelli, weist aber auch Elemente einer Suite auf und bildet damit das polnische Gegenstück zu Strawinskys „Suite italienne“.

Tishin und Siirala verzauberten ihre Zuhörer durch elegisch fließende Klänge in kristalliner Klarheit, die sich zu einem transparenten Klanggewebe zusammenfanden. Ein virtuoses Geigenthema trumpfte kraftvoll-markant auf, um sich in immer wieder neuen Anläufen zu verlieren. Die unaufdringlich schillernde Farbigkeit dieser Sonate brachten die beiden Musiker auch im Allegro zur Geltung, dessen Thema Elemente eines polnischen Volkstanzes aufgreift.

Drängen und Zurückhaltung

Aus den dunkel-nachdenklichen Klängen entwickelte sich ein leidenschaftlicher Ausbruch, der durch die ausdrucksstarke Gestaltung noch hervorgehoben wurde. Im kraftvoll-expressiven Klangbild akzentuierten die perlenden Tropfen des Klaviers die innige Geigenmelodie in meisterlich ausgestalteter Steigerung.

Immer wieder begeisterte auch die hohe atmosphärische Dichte dieser Interpretation, die ein plastisches Klangrelief nachzeichnete, in dessen origineller Tonsprache neben elegischen und temperamentvollen Elementen auch immer wieder ein Spritzer Ironie durchblitzte.

Zusammen mit Cellist Simon Tetzlaff und Bratschistin Yuri Yoon gestalteten Tishin und Siirala das Klavierquartett Nr. 3 c-Moll Opus 60 von Johannes Brahms. Vor allem die weiche Elegie des Cellothemas fesselte hier die Zuhörer. Das Instrument schien in den Händen des jungen Interpreten Tetzlaff geradezu zu singen.

Zurückhaltung und stürmisches Drängen hielten sich in der Gestaltung dieses Werks zunächst die Waagschale. Impulse des Klaviers lösten eine dramatisch-bewegte Erregung aus, die die Künstler differenziert und voll latent-präsenter Spannung ausformten, bevor das Quartett in einer markanten Coda ausklang.