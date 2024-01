Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war kein freiwilliger Abstieg: Viktoria Miesaus Sportkeglerinnen standen im Landesfachverband Rheinland-Pfalz Kegeln der Sektion Classic vor einem Neuanfang. In der Vorsaison hatten sie die Bundesligarunde bei der Deutschen Classic Kegler-Union auf Platz vier abgeschlossen. Nun treten sie in der vierten Rheinland-Pfalz-Liga Gemischt an.

Warum das Team jetzt dem neuen Verband angehört, erklärt Sportwartin Monika Hirsch so: „Wir mussten leider wechseln, da es bei der Deutschen Classic Kegler-Union keine Frauenmannschaften mehr gibt