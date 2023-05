Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Keglerinnen von Viktoria Miesau sind in der neuen Saison in der Zweiten DCU-Bundesliga Nord zum ersten Mal gefordert: am Sonntag im Auswärtsspiel gegen die SG Bad Soden-Salmünster.

Vor dem ersten Auftritt beschreibt die Sportwartin Monika Hirsch die Stimmung im Team so: „Wir sehnen den Rundenbeginn herbei, freuen uns auf die neue Saison. Allen Spielerinnen kribbelt es in den