Drei Konzerte standen am letzten Festivaltag in Kaiserslauterns Kulturzentrum auf dem Programm. Dabei gab es eine ganz große Überraschung.

Die vierte und letzte Etappe des 31. Kammgarn-Jazzfestivals brachte rund 400 Jazzfreunden die Begegnung mit drei höchst unterschiedlichen Ausdrucksformen, die an die Grenzen des Genres gingen. Den langen Konzertabend – die Auftritte fanden wie in früheren Jahren nacheinander statt – eröffnete dabei im Kasino ein klassisches Jazzklaviertrio mit ebenso klassischem skandinavischem Jazzsound.

Schlagzeuger Emil Brandqvist hatte sein Trio aus Göteborg mitgebracht. Allerdings war er nicht wie Jan Garbarek mit dem Flugzeug zu seinem Exklusivauftritt nach Kaiserslautern angereist. Sondern er hatte eine 20-stündige Bahnfahrt auf sich genommen – Flugangst sei Dank. Fürs Publikum jedenfalls hatte sich diese Strapaze gelohnt. Denn was Brandqvist mit seinem Landsmann Max Thornberg am Bass und dem finnischen Pianisten Tuomas A. Turunen im Kasino zelebrierten, war die Kunst des Klaviertrios auf höchstem Niveau.

Kammermusikalische Kabinettstückchen

Sehr feinsinnig, mit deutlichem Understatement formulierten sie die fasslichen Themen und führten sie improvisatorisch weiter. Heraus kamen kammermusikalische Kabinettstückchen, in denen Turunen mit elegantem Ton phrasierte. Bandleader Brandqvist rückte sein Instrument nie über die Maßen in den Vordergrund und bewies im Gegenteil, wie leise man ein Schlagzeug spielen und dabei dennoch komplexe, treibende Strukturen entfalten kann. Seine Vorliebe für die Besen anstelle der Schlegel tat dazu das Ihre.

Herrlich exaltiert und extrem vielseitig: Youn Sun Nah. Foto: view

Hatte die Dramaturgie des Vortages mit einem überaus starken Auftaktkonzert (Wollny/Parisien) eine Herausforderung für die nachfolgenden Formationen bedeutet, so war dies am Abschlussabend anders. Nach den dezenten Schweden legte die südkoreanische Sängerin Youn Sun Nah im Kasino noch deutlich eine Schippe drauf. Herrlich exaltiert sind die Nummern der 56-jährigen Künstlerin, die man auf ein Fach wahrlich nicht festlegen kann. Im Musical großgeworden, wendete sie sich dem französischen Chanson zu, um schließlich beim Jazz zu landen. Entsprechend schillernd ist ihre musikalische Welt, die in ihrer Extravaganz an den Klangkosmos einer Björk heranreicht.

Tarantino winkt aus der Nähe

Wie der Soundtrack zu einem exzentrischen Quentin-Tarantino-Film klingt das dann in den besten Momenten, wobei der 36-jährige französische Gitarrist Matthis Pascaud der Sängerin kongenial zur Seite steht. Herrlich skurril lässt sich sein Instrument vernehmen, grundiert mit schrottigen Akkorden oder schrammelt schräge Sägemelodien vor sich hin.

Ähnlich wandelbar ist die Stimme der Frontfrau, die sich vom leisen Wispern bis zum schrillen Schrei steigern kann. Die ganz großen Themen von (unerfüllter) Liebe bis zu Heim- und Fern(weh) werden so in Klänge übersetzt.

Das Beste kommt zum Schluss

Wer an diesem Punkt nicht ohne Grund dachte, eine Steigerung sei im Konzertverlauf nicht mehr möglich, wurde im Anschluss im Cotton Club eines Besseren belehrt. Denn was die junge österreichische Sängerin Elsa Steixner mit ihren ebenso jungen Mitstreitern im rappelvollen Kammgarn-Club entfesselten, war schlichtweg sensationell.

DIE Überraschung des Festivals: Elsa Steixner mit ihrer Band. Foto: view

Bis zum letzten Ton folgte das Publikum gebannt den Titeln der gebürtigen Wienerin. Man hätte die vielbeschworene Stecknadel dabei fallen hören können, so still und andächtig lauschten die Hörer – ein ganz seltenes Phänomen, überhaupt zu so später Stunde, lief das Quartett doch mit ordentlicher Verspätung auf und spielte bis gegen ein Uhr. Und das nach achtstündiger Autofahrt plus Soundcheck, also bereits nach einem guten Arbeitstag, in aller Frische und Spontanität.

Sympathisch und authentisch

Zwischen Bluestiefe, Gospelseligkeit, Retro-Soul, Singer/Songwriter, Country und Jazz bewegt sich die wilde Mischung der Österreicher und ist damit im doppelten Wortsinne unbeschreiblich. Steixner und ihre Mitmusiker erreichen dabei eine enorme Bühnenpräsenz, mit äußerster Inbrunst formen sie jeden einzelnen Ton, jede einzelne Phrase. Äußerst sympathisch und authentisch kommen die Band und ihre Frontfrau rüber, in ihren auch mal leicht verstolperten Ansagen mit Wiener Schmäh ebenso wie in den mit äußerster Konsequenz vorgetragenen Titeln.

Stimmlich gleicht Steixner einer Wundertüte: Sie kann äußerst bluesig klingen, sanft säuseln, aber auch schneidende Härte entwickeln, wobei sie sich völlig in ihren Songs verliert. Beim Musizieren der Welt entrückt scheinen auch Keyboarder Julian Bazzanella, Bassist und Gitarrist Jakob Lang sowie Schlagzeuger Daniel Louis, die vor nicht allzu langer Zeit beim Musikstudium in Wien und den Niederlanden zusammenfanden. Man spürt: Da stehen Musiker auf der Bühne, die tun, was sie tun müssen. Dass sie dies möglichst bald auch wieder in Kaiserslautern tun mögen, steht zu hoffen. Ein ganz großer Talentbeweis zum Abschluss eines außergewöhnlichen Festivals also.