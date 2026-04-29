Der SV Otterberg konnte mit seiner Jugend 15 eine hervorragende Saison nach 28:0 Punkten und der Meisterschaft in der Bezirksoberliga nicht ganz krönen.

„Wir konnten leider nur zu dritt antreten“, meinte Betreuerin Melanie Mayer zum Abschneiden des SVO bei der Pfalz-Mannschaftsmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Frankenthal.

Dort waren die besten Teams aus vier Tischtennisbezirken vertreten. So trafen die Otterberger als Vertreter des Tischtennisbezirks Westpfalz Nord auf den Topfavoriten vom TTV Edenkoben ( Vorderpfalz Süd), den TTV Hornbach (Westpfalz Süd) sowie TTF Frankenthal (Vorderpfalz Nord).

Maikel Gerasimov fehlt

Zu erwarten war, dass die Otterberger in Stammbesetzung zumindest um den zweiten Platz mitspielen können. Der TTV Edenkoben, bestückt mit Pfalzkaderspielern, ist den übrigen Teams derzeit etwas enteilt. Mit drei Siegen wurde er souverän Meister vor Hornbach und Frankenthal.

Eine besonders starke Rolle bei den Otterbergern spielt Maikel Gerasimov, der sogar überwiegend in der U19 spielt. Er kam bei den Pfalz-Mannschaftsmeisterschaften aber nicht zum Einsatz. Vertreten wurde das Team bei den Titelkämpfen durch Hannes Dittrich, Lasse Blenk und Jannik Mayer. Gerasimov ist pfälzischer Stützpunktspieler und hat bereits die zweite Runde der Verbandsrangliste erreicht. Auch in der Herrenmannschaft kam der Nachwuchsspieler bereits zum Einsatz, konnte sowohl in der Bezirksklasse als auch in der Kreisliga Ost seine Erfolge feiern.

Je zwei Partien muss der SVO kampflos abgeben

Lasse Blenk muss noch den Umweg über die erste Verbandsranglistenqualifikation gehen. Katharina Eberle hat derweil mit dem Tischtennissport aufgehört. Sie hatte in der regulären Runde im hinteren Paarkreuz eine Bilanz von 14:2-Einzelsiegen erspielt.

In Frankenthal starteten die Otterberger mit einem 1:9 gegen Hornbach, das eine Woche zuvor den zweiten Platz beim Pfalzpokal holte. Bei der 1:9-Niederlage gelang Mayer ein Vier-Satz-Erfolg gegen Hornbachs Hannah Steiner. Auch Blenk hätte um ein Haar noch einen zweiten Zähler gewonnen. Gegen Anton Lang unterlag er nach einer 2:0-Satzführung. Wie auch in den übrigen Partien musste der SVO gleich zwei Partien kampflos abgeben.

Dittrich/Blenk holen den Ehrenzähler

Gegen den Dritten aus Frankenthal gab es eine 2:8-Niederlage. Blenk/Mayer im Doppel und Blenk im Einzel holten die Punkte für Otterberg. Gegen Sieger Edenkoben schaffte das Doppel Dittrich/Blenk gegen Edenkobens Edwin Bauer/Sergej Iskam in fünf engen Sätzen den Ehrenzähler bei der 1:9-Niederlage.