Das Citymanagement und die ansässigen Betriebe wollen den Bereich um den Kugelbrunnen fördern und vermarkten. Das Viertel um Rummelstraße, Riesenstraße sowie die angrenzenden Bereiche der Eisenbahnstraße zwischen Marktstraße und Alleestraße wird auch einen eigenen Namen erhalten.

Der Riesenbrunnen in der Kaiserslauterer Innenstadt wird umgangssprachlich auch Kugelbrunnen genannt. Dieser Name soll sich künftig in der Vermarktungsstrategie des Bereichs widerspiegeln. Das Citymanagement und die ansässigen Betriebe, die die Entwicklung des Viertels voranbringen wollen, haben sich auf den Namen „Kugelbrunnen-Carré“ geeinigt. Diese Entscheidung wurde nach mehreren Treffen getroffen, bei denen gemeinsame Marketingstrategien entwickelt wurden – etwa Radiowerbung und Social-Media-Aktionen, wie Alexander Heß, Chef des Citymanagements, in einer Mitteilung der Stadt zitiert wird. Heß betont darin, dass erste Erfolge der Bemühungen bereits beim Frühlingsmarkt und dem Kinderfest sichtbar gewesen seien. „Auch fürs Barbarossafest haben wir schon einige schöne Ideen entwickelt.“

Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, ein Gemeinschaftsgefühl im Viertel zu fördern. „Die Kombination von rund 50 Geschäften und Lokalen vor Ort ist ein Pfund, das Potenzial, sich mit gemeinsamen Aktionen gegenseitig zu pushen, groß“, schildert Heß. Mit dem neuen Namen solle der besondere Stellenwert und das Potenzial des Viertels hervorgehoben werden.