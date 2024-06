Auf die Gaststätte bei der Sportanlage im Stadtteil Erzhütten/Wiesenthalerhof hatten es laut Polizei Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen. Sie drangen in das Gebäude an und beschädigten den Zigarettenautomaten. Der entstandene Sachschaden inklusive Diebesgut liegt laut Polizei deutlich im vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten unerkannt. Bisher liegen zu den Einbrechern keine Hinweise vor. Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0631 369-2620.