Nach den Lateintänzern haben nun auch die Standardtänzer ihre Landesmeisterschaften ausgetanzt. Kinder, Junioren und die Paare der Hauptgruppe waren in Mainz auf dem Parkett. Erfolgreich mit dabei auch der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern.

In der Hauptgruppe und in der Hauptgruppe II C wussten sich zwei Lauterer Paare jeweils gleich zweimal bis aufs Podest zu tanzen. In einem starken und homogenen Starterfeld tanzten sich Malte Louis und