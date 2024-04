Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Liste dessen, was ein 28-Jähriger sich hat zuschulden kommen lassen, ist lang und vielseitig. Vier Jahre und sechs Monate soll er dafür hinter Gitter. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des mehrfach und einschlägig vorbestraften Mannes in einer Entziehungsanstalt an.

Verurteilt wurde der Angeklagte von einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern