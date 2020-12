Vier weitere Corona-Tote vermeldete am Donnerstagabend das Gesundheitsamt Kaiserslautern. Drei Todesopfer kamen aus dem Kreis Kaiserslautern, ein Todesopfer aus der Stadt Kaiserslautern. Die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die in Verbindung mit dem Coronavirus starben, erhöhte sich damit auf 34.

Am Mittwoch hatte das Gesundheitsamt sieben Sterbefälle nachgemeldet. Als Grund für die Nachmeldung nannte Pressesprecherin Georgia Matt-Haen auf RHEINPFALZ-Nachfrage, die Todesfälle flössen erst in die Statistik des Gesundheitsamts ein, wenn der Totenschein vorliege, das heißt von Hausärzten oder Kliniken an das Gesundheitsamt weitergeleitet werde. Dadurch könne es zu Verzögerungen kommen. Unter den nachgemeldeten Sterbefällen waren laut der Pressesprecherin zwei Personen, die im selben Seniorenheim wohnten.

Das Gesundheitsamt verzeichnete am Donnerstagabend 64 neue Corona-Fälle, 32 im Landkreis, zwei bei den Streitkräften und 30 in der Stadt Kaiserslautern. 79 Menschen in Stadt und Kreis konnten die Quarantäne wieder verlassen. 719 Personen in Stadt und Kreis sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.