Vier verletzte Personen und mehr als 10.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen zwischen Hochspeyer und Trippstadt ereignete. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 37-jährige Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern mit ihrem Auto die Bundesstraße 48 und wollte in einen Waldweg einfahren. Hierfür bremste sie ihr Auto ab. Ein nachfolgender 34-Jähriger aus Baden-Württemberg beachtete den abbremsenden Wagen nicht und fuhr mit seinem Transporter auf. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer und zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine akutmedizinische Behandlung war nicht notwendig. Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Dem Unfallverursacher droht ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.