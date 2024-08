Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat am Donnerstagnachmittag ein Unfall auf der Kreuzung Lauterstraße/Burggraben/Mühlstraße in Kaiserslautern geführt. Vier Personen wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 20.000 Euro.

Ein 18-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr in der Lauterstraße stadtauswärts unterwegs. Auf der Kreuzung wollte der Mann mit seinem Wagen nach links in die Mühlstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos, an dessen Steuer ein 49-Jähriger saß. Der Renault des 18-Jährigen und der Audi stießen zusammen – durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Renault und krachte in einen weiteren Pkw, der in der Mühlstraße vor der roten Ampel wartete.

Bei dem Unfall wurden der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer sowie der Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den Wagen der beiden Männer entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Das Auto des 24-Jährigen, der an der Ampel stand, war zwar ebenfalls beschädigt, aber noch fahrbereit.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die Mühlstraße in Richtung Lauterstraße gesperrt, die Lauterstraße war stadteinwärts nur einspurig befahrbar. Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen oder sich gedulden. Nach etwa einer Stunde wurde die Kreuzung wieder freigegeben.