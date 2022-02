Bei einem Verkehrsunfall auf der B48 sind am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stieß eine 24-Jährige zwischen Mölschbach und Stüterhof mit ihrem Auto in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Fahrer sowie die Beifahrer erlitten teilweise schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 24-jährige Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Die anderen drei Verletzten wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die B48 war kurzzeitig voll gesperrt.