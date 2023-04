Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hinter dem Karateverein Budokan Kaiserslautern liegt ein erfolgreiches Wochenende. Beim Holzbachtal-Cup in Dierdorf sicherte sich der Karate-Kata-Nachwuchs vier Medaillen.

Gold ging an Nadine Poh (U14). Nick Eisenmenger gewann im U10-Wettbewerb ebenfalls Gold. Silber in der U10 ging an Melina Liebrecht, und in der U14 legte Alexander Koch noch eine Bronzemedaille dazu. Budokan-Trainerin