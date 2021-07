Athleten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, darunter auch vier Starter aus Kaiserslautern, messen sich am Samstag bei den Offenen Landesmeisterschaften der Lead-Kletterer in Frankenthal. Die Landesmeisterschaften im Pfalz-Rock gelten als Qualifikationswettkampf für die westdeutschen Meisterschaften, die am 25. September ebenfalls in Frankenthal stattfinden. Und über die wiederum kann man das Ticket für die deutsche Meisterschaft lösen. „Wir wollen, dass vor allem die Jugend wieder etwas Wettkampfpraxis bekommt“, erläutert Norbert Lau, beim Landesverband des Deutschen Alpenvereins zuständig für den Leistungssport.

Chefroutenbauer ist Luke Brady, der auch die Routen in seiner Kaiserslauterer Halle RockTown schraubt. Bei den Damen starten Julanda Peter und Lucie Dörle, beide 16 und noch A-Jugendliche. Sie treten unter anderem gegen Favoritin Lucie Molitor vom DAV Zweibrücken an. Bei den Herren trifft Felix Smarsly vom DAV Kaiserslautern auf 14 Konkurrenten. Benjamin Höh startet für Kaiserslautern in der männlichen Jugend B.

Der Wettbewerb findet unter nicht ganz einfachen Bedingungen statt. Die Hygienevorschriften sind streng. Bis zum Einstieg in die Route muss Maske getragen werden, Zuschauer sind nicht erlaubt. Eltern dürfen ihre Kinder zum Beispiel zur Halle bringen, aber nicht anfeuern. tc/huzl