Gut vorbereitet zeigte sich das Leichtathletik-Team des 1. FC Kaiserslautern bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten am vergangenen Wochenende in Ludwigshafen. Alleine im Hochsprung konnte die Trainingsgruppe um Trainerin Liliana Hofer drei Goldmedaillen mit nach Hause nehmen.

Aaron Strupp gewann den Hochsprung der Männer mit 1,85 Metern. Anna Maria Berninger gelang dies mit übersprungenen 1,63 Metern bei der weiblichen Jugend U20. Sie holte zudem nur eine Stunde später Silber im Dreisprung mit 9,59 Metern. Und Mehrkämpfer Cordian Mielczarek siegte nicht nur im Hochsprung der männlichen Jugend U20 (1,85 Meter), sondern holte eine Woche vor den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften auch Silber im Stabhochsprung mit 4,00 Metern.

Die vierte Goldmedaille der FCK-Leichtathleten steuerte die Frauenstaffel über viermal 200 Meter bei. In der Besetzung Lara Hümke, Anna Meyer, Melissa Maurer und Lena-Marie Grünnagel sprintete das Quartett des 1. FC Kaiserslautern in guten 1:46,63 Minuten zum rheinland-pfälzischen Titelgewinn.

Saisonbestmarke gesetzt

Lara Hümke holte auch eine der weiteren drei Podestplätze. Die Hürdensprinterin verbesserte ihre Saisonbestmarke auf 8,94 Sekunden und gewann Bronze über 60 Meter Hürden der Frauen. Staffelkameradin Anna Meyer fühlt sich offensichtlich auf der Mittelstrecke wohl und erkämpfte in einem couragierten Rennen Silber über die 800 Meter der Frauen. Hannah Schmitz lief im 400-Meter-Finale der weiblichen Jugend U20 in 62,80 Sekunden zu Silber.

Die Leistungen der jüngsten Jahrgänge und deren Platzierungen in den Urkundenrängen rundeten das schöne Gesamtergebnis des FCK-Teams ab, erklärte der Verein. So wurde Pauline Kläs (Jahrgang 2008) Sechste über 60 Meter Hürden der U16 und Achte im Kugelstoßen mit 7,35 Metern. In dieser Konkurrenz wurde ihre Trainingskameradin Wenke Simon (ebenfalls Jahrgang 2008) mit 7,67 Metern Siebte.