Bei den Rheinland-Pfalz Einzelmeisterschaften im Judo läuft es für den JSV Kaiserslautern richtig rund. Vier Meistertitel werden erkämpft. Ein Kampf dauerte gerade mal sieben Sekunden.

Es sind vor allem die U18 Judo-Mädels vom Kaiserslauterer Judosport Verein, die bei den in Neuwied ausgetragenen Rheinland-Pfalz Einzelmeisterschaften nicht lange fackeln und mit dominantem Auftreten und beherrschten Techniken der Konkurrenz keine Chance lassen.

In Windeseile zum Titel

In der Klasse bis 48 Kilo braucht Gabi Pereskocka für ihre Kämpfe jeweils nur wenige Sekunden bis zum Sieg. Ihren ersten Kampf beendet sie gar nach gerade mal sieben Sekunden. Keine 20 Sekunden dauert ihr längster Mattenauftritt in Neuwied. Der Gewinn der Meisterschaft war mehr als verdient.

Erika Müller braucht in der Klasse bis 52 Kilo ebenfalls in keinem ihrer Kämpfe die volle Zeit bis zum Sieg und damit am Ende zum Gewinn des Meistertitels. Vereinskollegin Lina Stark, in der Klasse bis 57 Kilo unterwegs, beweist Kontrolle in ihren Kämpfen, die sie ebenfalls alle zu gewinnen weiß. Ihren ersten Kampf beendet sie mit einem Ura-Nage. „Dem wohl schönsten Wurf des Turniers“, lautet hier die Einordnung von Jennifer Wittek, der Sprecherin des JSV.

Gold für Theodor Wittek

Bei den U18-Jungs verliert Noah Njonga nur einen seiner Kämpfe durch eine missglückte Kontertechnik und nimmt Silber entgegen. Das gibt es auch für Paul Steinbrenner. Mit Maxima Zink und Leon Hermann fehlen in Neuwied zwei ganz starke JSV Judokas. Sie trainierten zeitgleich beim Sichtungslehrgang des Deutschen Judobundes in Kienbaum.

In der U15 holt mit Theodor Wittek (bis 37 kg) noch ein JSV Nachwuchs-Sportler einen Landesmeistertitel nach Kaiserslautern. Theodor gehört eigentlich noch der U13 an, genau wie Leni Volz, die in der U15 Bronze mitnehmen kann.

Diese Farbe durfte sich auch Andrej Müller am Ende des Turniers umhängen lassen. Tabea Naßhan, neu beim JSV und in Neuwied noch für Schallodenbach auf der Matte, gewinnt den Silberplatz.