Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilte eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Donnerstag einen 31-jährigen Einzelhandelskaufmann aus Kaiserslautern. Grund: drei Fälle von unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Das Gericht setzte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus und erteilte dem nicht vorbestraften Angeklagten, der zwei Monate in Untersuchungshaft einsaß, für die Bewährungszeit Weisungen und Auflagen zu seiner Resozialisierung.

Der Mann hatte eingeräumt, in der Zeit vom 31. Mai 2019 bis zum 24. November 2020, bei drei Gelegenheiten, insgesamt vier Kilogramm Marihuana erworben zu haben, um das Rauschgift Gewinn bringend weiterzuverkaufen. Die vier Kilogramm waren ihm an seine Kaiserslauterer Wohnung geliefert worden. Angesichts eines damals gesteigerten Eigenbedarfs habe er die Gelegenheit ergriffen, günstig Marihuana zu beziehen, um so auch seinen Konsum finanzieren zu können. Geringe Mengen des Rauschgifts habe er jeweils für sich selbst abgezweigt und das Gros des Stoffs – bei einem Einkaufspreis von sechs Euro pro Gramm – für sieben Euro pro Gramm weiterveräußert.

Als der Vorsitzende zu bedenken gab, dass es mit einem bloßen Abnicken des Anklagevorwurfs nicht getan sei und die Kammer angesichts der beträchtlichen Drogenmenge eine Bewährungsstrafe nur verhängen könne, wenn er seinen Lieferanten nenne, war er dieser Aufforderung nach Rücksprache mit seinem Verteidiger nachgekommen. Das Verfahren ist ein Ableger eines seit etwa eineinhalb Jahren in Zweibrücken anhängigen Großverfahrens. Bei den dort auf der Anklagebank sitzenden Männern handele es sich um Schwerverbrecher, denen es nichts nützen werde, wenn ihre Verteidiger, für die sie viel Geld aufwenden müssten, ständig „Heck-meck“ veranstalteten, äußerte der Vorsitzende.

Ein Kriminaloberkommissar des Polizeipräsidiums Westpfalz hatte den Anklagevorwurf mit seiner Aussage untermauert. Er hatte bekundet, wie die Ermittler aufgrund der Auswertung von Daten eines sichergestellten Mobiltelefons auf die Spur des Angeklagten gelangt waren und weitere Ermittlungen die Vorwürfe erhärtet hatten.

Mit der Bewährung habe die Kammer das Geständnis des Angeklagten honoriert, betonte der Vorsitzende in seiner mündlichen Urteilsbegründung. Das Verfahren sei vergleichbar mit einem Verfahren wegen Mordes ohne Leiche, hatte der Verteidiger ausgeführt, denn es sei kein Marihuana bei seinem Mandanten gefunden worden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, nachdem nur der Verteidiger Rechtsmittelverzicht erklärt hatte. Der Staatsanwalt hatte eine – nicht bewährungsfähige – Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten gefordert.