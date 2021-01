Vier Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren haben am Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Burgstraße einen 13-Jährigen attackiert und versucht sein Handy und Bargeld zu rauben. Laut Polizeibericht ließen die Täter erst von ihrem Opfer ab, als sich eine Freundin des 13-Jährigen einmischte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die unbekannten Täter rannten davon.

Die jungen Männer trugen alle Mützen sowie einen Mund-Nasenschutz und sind etwa 1,70 Meter groß. Zwei waren jeweils mit einer schwarzen Hose bekleidet, die beiden anderen mit einer Jogginghose. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat den Überfall zwischen 17.30 und 18 Uhr im Bereich des Rathauses beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.