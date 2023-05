Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Jahr 2022 läuft der Vier-Jahres-Zeitraum der wiederkehrenden Beiträge für Dansenberg ab. Ortsvorsteher Franz Rheinheimer informiert auf Nachfrage der RHEINPFALZ, was bis dahin in Sachen Straßenerneuerung in dem Ortsteil passiert.

Noch keine Lösung zeichnet sich bislang für die Sanierung der Dansenberger Straße ab, die eigentlich bis 2022 zusammen mit der Zufahrt über die Kreisstraße – den