Vier Spieler des 1. BCW Hütschenhausen wurden fast zeitgleich vom deutschen Badmintonverband für die Europameisterschaften nominiert. Youngster Aaron Winter feiert bei der Jugend-EM U15 sein internationales Debüt.

Es ist was Besonderes im Badminton: Vater und Sohn haben sich gleichzeitig für die Europameisterschaften qualifiziert. Aaron Winter (14 Jahre) und sein Vater Thomas Winter (56) aus Kindsbach, die beide für den 1. BCW Hütschenhausen antreten, erhielten fast zeitgleich eine Nominierung vom Badmintonverband Deutschland (DBV) für die Europameisterschaft U15 und die EM O35.

Für Aaron Winter geht es vom 11. bis 14. September nach Suwalki (Polen), wo er mit seinem Partner Ian Baumann vom ASV Landau im Jungendoppel U15 antritt. Die Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Vor den Sommerferien noch ging es gemeinsam mit 64 Jugendlichen aus ganz Europa eine Woche in die Summer School von Badminton Europe in Jüri bei Tallinn, Estland. In den Sommerferien wurden meist zwei, teils drei Trainingseinheiten am Tag absolviert, damit der Nachwuchs perfekt vorbereitet ist für den großen Auftritt.

Senioren im nagelneuen Sportkomplex in Belgien

Im jährlichen Wechsel finden die Europa- und die Weltmeisterschaften der Senioren statt. Nach der WM 2023 in Südkorea geht es für die ambitionierten Altersklassensportler an diesem Wochenende ins benachbarte Belgien zur European Senior Championships. Erwartet werden über 1500 Sportler aus ganz Europa in den Altersgruppen O35 bis O80. Erstmals in der Badmintongeschichte gibt es die Altersklasse O80 bei den Herren, in der immerhin 16 gemeldete Spieler antreten. Gespielt wird in der nagelneuen Arena Sportkomplex Velodroom Limburg in Heusden-Zolder. Das Turnier erstreckt sich über sieben komplette Tage und beginnt am Sonntag 25. August.

Die drei „Oldies“ des 1. BCW Hütschenhausen starten in unterschiedlichen Altersklassen: Norbert Denzer wurde im Herreneinzel O45 nominiert. Durch sein Freilos in der ersten Runde geht es für ihn erst am Montagabend los. Seine potenziellen Gegner aus Dänemark oder England müssen schon am Sonntag ran. Gewinnt Norbert sein Debüt, wird es schwer für ihn. Dann stößt er auf einen an Nummer drei gesetzten Schotten.

Im Training an riesige Halle gewöhnen

Thomas Winter schlägt in allen drei Disziplinen auf – Herreneinzel O55, Mixed O55 mit Andrea Hemmer (TV Witzhelden) und im Herrendoppel O50 mit Markus Speicher (TV Wemmetsweiler). Seine Auslosung könnte ebenfalls etwas besser sein. In den Doppeldisziplinen muss Winter direkt gegen Dänen beziehungsweise Finnen ran, die bekanntlich in den Altersklassen immer richtig gute Spieler stellen. Im Einzel sieht es kaum besser aus. Hier steht ihm ein gesetzter Spieler aus Lettland gegenüber. Pascal Histel, nominiert in allen drei Disziplinen, startet in der Altersklasse O40: Herreneinzel, Mixed mit Anne Seifert (SV 1880 Unterpörlitz) und Herrendoppel mit Fabian Dietrich (BC Hohenlimburg). Histel ist in allen Disziplinen gesetzt: im Einzel und Mixed auf Platz fünf bis acht, im Herrendoppel auf Platz drei bis vier. Somit wurden ihm vermeintlich unbekannte Spieler in seinen ersten Runden zugelost und Histel hofft, mit seiner Partnerin und seinem Partner auf eine erneute vordere Platzierung.

„Wichtig bei solchen Turnieren ist immer der Start ins Turnier“, weiß Histel. „Man muss ich erstmal an die riesige Halle gewöhnen. Das ist schon eine Umstellung. Die meist wahnsinnige Höhe, die Weitläufigkeit und die Luftbewegungen und -Verwirbelungen machen es anfangs immer schwierig, seine Leistung auf den Platz zu bringen. Aber dazu haben die Spieler zwei Tage vor Turnierbeginn Zeit, um auf den EM-Courts noch Trainings abzuhalten und sich an die Bedingungen zu gewöhnen.“

Livestream bei Badminton Europe

Die Professionalität der Seniorenmeisterschaften wird neben den perfekten Bedingungen in der Halle dadurch komplettiert, dass Vereinskollegen, Freunde und Familie zu Hause per Livestreams (auf der Website von Badminton Europe, https://www. badmintoneurope.tv, Rubrik „Tournaments“) die Spiele verfolgen und mitfiebern können.