Die Deutsche Radio-Philharmonie gibt am kommenden Freitag, 20 Uhr, in der Lauterer Fruchthalle ihr erstes Sinfoniekonzert dieser Saison. Solist ist der Cellist Sebastian Klinger.

Ein weiteres Orchesterwerk aus der Feder des Komponisten Franz Schubert vom Kaliber der „Unvollendeten“ und der „Großen C-Dur“? Könnte klappen: Auf Anregung des international tätigen Dirigenten Mario Venzago - unter anderem Chef des Berner Sinfonieorchesters - hat der österreichische Komponist Richard Dünser verschiedene Fragmente Schuberts ergänzt und kombiniert. „So kann das Publikum nun eine neue, im Kern authentische Sinfonie des großen Komponisten in der Fruchthalle erleben“, kündigt das Lauterer Kulturamt an.

Zur Eröffnung des Konzerts erklingt eins der „kräftigsten Kinder“ Robert Schumanns – so nannte der Komponist seine „Manfred“-Ouvertüre. Lord Byrons dramatisches Gedicht gleichen Namens muss ihn ungeheuer inspiriert haben: „Noch nie habe ich mich mit der Liebe und mit dem Aufwand an Kraft einer Komposition (mehr) hingegeben als der zu ,Manfred’.“

Neuer Cello-Star Sebastian Klinger

Sebastian Klinger ist der Solist im ersten Cellokonzert des 1959 verstorbenen Tschechen Bohuslav Martinù – einem laut Ankündigung „ungemein vielschichtigen Werk, das jazzige, folkloristische und neoklassizistische Züge in sich vereint“. Klinger wurde in München geboren und ist in Spanien aufgewachsen.

Nach zahlreichen internationalen Vorspielen gewann er 2001 den Deutschen Musikwettbewerb. Ein Auftritt bei der „European Concert Hall Organization“ führte ihn in die bedeutendsten Musikzentren. Inzwischen konzertiert er als Solist und Kammermusiker in ganz Europa, Asien und den USA. 14 Jahre lang war er erster Solocellist im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, seit 2015 hat er eine Professur an der Musikhochschule Hamburg inne.

Info

Karten sind im Vorverkauf in der Lauterer Tourist-Information (Telefon 0631 365-2316), beim Thalia-Ticketservice (0631 36219-814), unter der Hotline 01806 - 57 00 00 sowie über die Internetseite www.eventim.de erhältlich.