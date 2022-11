Zumindest bei einigen Fraktionen im Stadtrat zeichnet sich jetzt offenbar doch ein Kurswechsel in Sachen Weihnachtsbeleuchtung ab. Manfred Schulz (CDU) hatte bei der Sitzung am Montagabend angeregt, die Sache doch noch einmal zu überdenken, zumal die meisten Städte in der Nähe wie Neustadt oder Pirmasens auf Lichterzauber wie eh und je setzen. Schulz argumentierte: „Als wir im Juli mit großer Mehrheit beschlossen haben, dass es im Advent dunkel bleibt, sind wir davon ausgegangen, dass das interkommunal abgestimmt und überall so gehalten wird.“ Das sei aber nicht der Fall. Woanders werde es Licht. Deshalb sei die große Frage, ob die Stadt gut beraten sei, wenn sie bei ihrem Nein zur Weihnachtsbeleuchtung bleibe. Der Rat wollte ursprünglich ein Zeichen in der Energiekrise setzen.

Weichel sagt weiter Nein

Schulz fragte den Oberbürgermeister, ob es noch eine Chance gebe, Weihnachtsbeleuchtung zumindest in einem reduzierten Umfang doch noch aufzuhängen. Auch der Einzelhandelsverband hatte dafür plädiert. Oberbürgermeister Klaus Weichel aber blieb hart. „Es wäre schön, wenn sie auch mal zu ihren Beschlüssen stehen würden und nicht beim nächsten Gegenwind umfallen“, sagte er zu Schulz. Weichel hatte zuletzt mehrfach betont, an der Entscheidung nicht rütteln zu wollen. Er hatte argumentiert, es gehe in dieser Frage nicht ums Geld, sondern darum, ein Signal für den bewussten Umgang mit Energie und für den Klimaschutz zu setzen.

Da das Thema nicht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung stand, ließ Weichel auch keinen Antrag für eine erneute Abstimmung zu. Die kann jetzt erst in der nächsten Stadtratssitzung am 21. November stattfinden, so sich die CDU oder eine andere Fraktion dazu durchringt, das Thema noch einmal aufzugreifen. Andreas Jacob, Freie Wähler, hatte zudem angeregt, zumindest die wenigen städtischen Weihnachtsbäume in der City zu illuminieren. Es mache wenig Sinn, die im Dunkeln stehen zu lassen, wenn rundherum die Geschäfte erhellt seien.