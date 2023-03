Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im vergangenen Januar erinnerte sich Pavel Fieber in einem langen RHEINPFALZ-Interview an seine erfolgreiche Zeit am Pfalztheater. „Ich war immer sehr gern in Kaiserslautern“, sagte er – und kam wenige Wochen später zur neuerlichen Stippvisite in jenes Haus, das er sechs Jahre lang als Intendant geleitet hatte. Es war die letzte Begegnung mit dem Theater-Tausendsassa. Wie berichtet, ist er am Montag 78-jährig gestorben.

Als er sein Lauterer Amt zum Auftakt der Saison 1991/92 antrat, lag im Thalia-Tempel einiges im Argen. Sein Vorgänger hatte bei Ankunft und Abschied erheblichen Theaterdonner verursacht,