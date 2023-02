Dass Schlaf nicht immer erholsam ist, sondern vielfältige Probleme bereitet, zeigten die vielen Anrufe bei unserer Ärzte-Sprechstunde am Dienstag. Stefan Kniele, Facharzt für Schlafmedizin und Pneumologie, sowie Alexander Jatzko, Facharzt für Psychosomatik, beantworteten pausenlos Leserfragen.

Sind nächtliche Zuckungen normal?

Im Kindes- oder Jugendalter ist dies im Schlaf völlig normal, beruhigt Stefan Kniele. Sind es allerdings eher Krampfanfälle, wie sie eine Anruferin bei ihrem 82-jährigen Mann beobachtet, der zudem einen Herzschrittmacher habe, dann sollte dies neurologisch abgeklärt werden. Eventuell ist auch eine Nacht im Schlaflabor, das dem Westpfalz-Klinikum angegliedert ist, aufschlussreich; dort wird per Video, EKG und Überwachung der Hirnströme der Schlaf analysiert.

Was kann ich tun, wenn ich trotz zwölf Stunden im Bett nur die Hälfte davon schlafe?

Dem 52-jährigen Mann empfiehlt Kniele Schlafrestriktion: Er sollte beispielsweise nicht vor 23 Uhr ins Bett gehen und nicht später als 6 oder 7 Uhr aufstehen, „auch am Wochenende“.

Nach dem Einnicken auf der Couch kann ich anschließend im Bett nicht mehr einschlafen. Woran liegt’s?

Kein Wunder, meint Kniele zu der Anruferin, die abends beim Stricken auf der Couch einschlafe. „Der kurze Schlaf wirkt wie ein Power Nap, danach ist man munter.“ Deswegen appelliert er an die Schlafhygiene und bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit sofort ins Bett zu gehen.

Nachts bewege ich mich beim Träumen derart stark, dass ich beispielsweise das Nachtischchen leer fege.

Wer seine Träume, also die REM-Phasen des Schlafs, auch körperlich auslebt, leidet unter dem Schenck-Syndrom, erklärt Kniele. „Da hilft nur, einen geschützten Raum zu schaffen, also nicht gerade eine Machete neben das Bett zu legen oder in einem Hochbett zu schlafen.“

Ich schlafe nur stundenweise, Baldrian und Sport haben nicht geholfen; ich habe keine Zeit für mich.

Erst peu à peu entpuppt sich im Gespräch mit Jatzko das eigentliche Problem: Die 75-jährige Frau fragt sich immer wieder, ob es richtig war, ihre demente Schwägerin von Hamburg ins Heim hier in ihre Nähe geholt zu haben. „Sie haben alles richtig gemacht“, beruhigt der Psychotherapeut. Sie solle sich jetzt wieder Zeit für sich nehmen, beispielsweise das Malen wieder aufnehmen. Auch Entspannungsmaßnahmen helfen; welche für sie die richtigen sind, müsse sie ausprobieren. „Auf der Homepage des Westpfalz-Klinikums gibt es verschiedene zum Herunterladen.“

Nach einer Stunde bin ich wach und lese dann Zeitung. Ich stehe sehr unter Druck.

Auch diesem 85-Jährigen rauben psychische Probleme den Schlaf: Frau und Sohn seien vor zwei Jahren gestorben, Erbschaftsstreitigkeiten und Steuerprobleme belasten ihn. „Er sollte sich Hilfe für die Belastungen holen“, rät Jatzko. Zudem helfe körperliche Betätigung wie Spazierengehen. Beim Einschlafen könne auch „weißes Rauschen“ helfen, ein Dauerton mit möglichst allen Frequenzen, der das Gehirn stört und so als Ablenkung bei Grübeln hilft.

Harndrang treibt mich nachts raus.

Im Gespräch vermutet der 70-jährige Anrufer schon selbst, dass Alkohol zumindest ein Teil des Problems sein könnte. „Alkohol hilft zwar beim Einschlafen, aber stört das Durchschlafen“, warnt Jatzko. Er sorge nicht nur für vermehrten Harndrang, sondern störe auch die Schlafarchitektur, das heißt, die verschiedenen nötigen Schlafphasen werden nicht richtig durchlaufen.

Seit ich Medikamente wegen der Schilddrüse nehme, kann ich nicht mehr gut schlafen.

Der erst 28-Jährige nimmt wegen einer Schilddrüsenunterfunktion Hormone. Kniele rät, gerade wegen des Alters, von Schlaf-Medikamenten ab, und empfiehlt vielmehr, die Schilddrüsenfunktion und -medikation abzuklären. „Die Schilddrüse reguliert mit ihrer Hormonproduktion den Schlaf“, deswegen sollte die Dosis gut abgestimmt sein.

Ich nehme Medikamente gegen Asthma. Danach kann ich nicht einschlafen.

Kniele rät der 84-Jährigen, die letzte Dosis früher einzunehmen, damit sie nicht den Schlaf behindern. „Viele Asthma-Patienten haben dann Angst, nachts Luftnot zu bekommen. Das muss man durch Ausprobieren anpassen.“

Ich nehme Medikamente wegen Rheuma und habe Durchschlafstörungen.

Die 83-Jährige bekomme Cortison, berichtet sie. Aufgrund der dadurch zurückgegangenen Schmerzen könne sie zwar besser einschlafen, aber nachts werde sie wach. Das Melatonin-Spray, das sie nehme, wirke zu kurz, urteilt Kniele. Er empfiehlt stattdessen Melatonin in Tablettenform, die ihren Wirkstoff über längeren Zeitraum abgeben.

Mein Mann schnarcht, ich glaube, er hat auch Atemaussetzer. Was kann ich für seinen und meinen Schlaf tun?

„Rund die Hälfte aller Schnarcher hat auch Atempausen“, sagt Kniele und rät zu medizinischer Abklärung, am besten im Schlaflabor. Operationen seien in der Regel nicht nötig und nicht sinnvoll, Beatmungsmasken verschaffen bei hohem Leitungsdruck Abhilfe.