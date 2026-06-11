Zeugen haben am Mittwochabend drei Männer in Kaiserslautern beobachtete, die scheinbar mit einer Pistole hantierten. Sie meldeten der Polizei, dass die Verdächtigen an der Feuerwache ins Auto stiegen und in Richtung Innenstadt fuhren.

Wie die Polizei mitteilt, fahndeten Kräfte beider Stadtinspektionen nach dem Auto. Die 20, 21 und 23 Jahre alten Männer konnten wenig später in der Lauterstraße kontrolliert worden. Sie hatten keine echte Waffe dabei, sondern eine sogenannte Softair-Pistole. Diese sieht aber täuschend echt aus – und das Mitführen in der Öffentlichkeit ist deshalb verboten. Der 21-jährige Eigentümer zeigte sich laut Polizei einsichtig.