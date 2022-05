Da Opel in der als Impfzentrum genutzten Werkhalle sein Batteriewerk bauen will, wie Oberbürgermeister Klaus Weichel informiert, muss das Impfzentrum zum 1. August dort ausziehen. Stadt und Landkreis, die die Einrichtung derzeit noch zusammen mit finanzieller Förderung von Land und Bund betreiben, sind auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Nach dem vorläufigen groben Konzept des Innenministeriums sollen die Zentren künftig dauerhaft als Impfinfrastruktur und -angebot für Humaninfektionen bei den Landkreisen angesiedelt sein. Da noch keine konkreten Angaben des Landes zu der künftigen Struktur vorliegen, sei es für ihn schwierig, ein passendes Gebäude überhaupt zu suchen. „Soll die gemeinsame Struktur mit dem Kreis aufrecht erhalten bleiben?“, fragt er sich. Sollten darin langfristig Impfungen jeglicher Art vorgenommen werden, werfe dies die Frage auf, was niedergelassene Ärzte dazu sagen. „Eine mit der Opel-Halle vergleichbare gibt es im Stadtgebiet nicht“, macht er jedoch deutlich.

Landrat Ralf Leßmeister informiert auf Nachfrage, er habe „mehrere Objekte im Fokus“ und sei in Verhandlungen. Dass eine solche Einrichtung „infrastrukturell gut erreichbar“ sein müsse, liege auf der Hand. Auch er stellt sich die Frage, was nach dem 31. Dezember dieses Jahres folgt, denn nur bis dahin ist die Finanzierung von Bund und Land zugesichert. „Das Land muss noch entscheiden, wie es weitergeht, ob die Struktur langfristig so bleibt“, fordert er.